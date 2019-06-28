اجتماع موسع في مؤسسة الإصلاح الكويفية برعاية خارجية المؤقتة

عقدت على مدى يومين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية بمدينة بنغازي اجتماعات حول أنشطة وأوضاع المؤسسة، برعاية وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة.

الاجتماعات ضمت وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومندوب وزارة الخارجية والمكلف بملف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعددا من المسؤولين.

حيث تم التعريف بعمل ونشاط اللجنة الدولية وعملها في ليبيا ودورها الإنساني، ومناقشة خطة العمل والتدريبات، وتقديم المساعدات للنزلاء والوقوف على أوضاعهم، بالإضافة إلى كيفية توفير الاحتياجات اللازمة للمؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات.

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