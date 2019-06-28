عبدالعزيز: نساء غريان قالوا لا مكان للمتمردين بيننا.. والثوار نفذوا تكتيك إنقضاض النمر

ليبيا – أعتبر عضو المؤتمر العام السابق محمود عبدالعزيز الورفلي أن ما وصفه بـ”تحرير” مدينة غريان من قبل ممن وصفهم بـ”القوات الغازية والمنقلبة على الشرعية” (االقوات المسلحة الليبية) حدث مفصلي لعدة أسباب أولها السبب المعنوي.

الورفلي زعم في مداخلة له عبر برنامج “للخبر بقية” والذي بث على فضائية “التلفزيون العربي” القطري أمس الخميس وتابعته صحيفة المرصد إن إنسحاب من وصفهم بـ”القوات الغازية” من غريان سيؤثر بشكل كبير على معنويات القوات المسلحة.

وأضاف:”قوات المتمرد حفتر مكونة من المرتزقة من التشاد والسودان وصحوات بنغازي والكثير من الذين قدموا للمنطقة الغربية للسرقة والنهب والغنائم ، أما الجانب العسكري فأن غريان تطل على العاصمة طرابلس ومن يسيطر عليها تعتبر طريق رئيسي لـ(وادي الهيرة،العزيزية،السواني،طرابلس، قصر بن غشير،العربان،ترهونة،الجفارة،الزاوية ،صرمان ،صبراتة) لذا الكثير من خطوط الإمداد تم السيطرة عليها”.

كما أشار إلى أن إدارة العمليات التابعة لمسلحي الوفاق ومن وصفهم بـ” القوة المساندة لها من ثوار 17 فبراير” تمتاز بتكتيك رهيب من حركات خاطفة وما وصفه بـ”إنقضاض النمر” ، معتبراً أن ما قام به مسلحو الوفاق في غريان والمطار أنهك “القوات الغازية لطرابلس” بشكل كبير.

وأكد الورفلي أن سيطرة من وصفهم بـ”الثوار” على مدينة غريان أعطى رسالة بأن لديهم قوة وحاضنة حيث سيطروا عليها خلال ساعة من الزمن ،مضيفاً:” أما الآن وبإستعادة مدينة غريان تم ازالة كل أوهام حفتر التي كان يتذرع بها”.

أما بالنسبة لمدينة ترهونة، أوضح الورفلي أنها ملاصقة لمدينة بني وليد المؤيدة لحكومة الوفاق، حسب زعمه وقال:”إن مدينة ترهونة نقطة مفصلية لا يمكن الإستهانة بها ومؤيدة لحفتر ولديها خط إمداد واحد من السهل قطع أي إمدادات”.

وفيما يتعلق بفرص الحل السياسي في ليبيا، أكد عضو المؤتمر العام السابق على أن هزيمة من وصفهم بـ” قوات حفتر ” يدل على أن الجيش الحقيقي المنظم والقادر على حسم معارك عديدة هو من يحمي ليبيا والذي يتبع حكومة الوفاق أما الجانب الآخر الذي لديه وهم الحاضنة في الشارع الليبي، على حد تعبيره.

وأردف :”نساء غريان قالت للعالم لا مكان للمتمردين بيننا وحلمنا بدولة مدنية ديمقراطية لا يحكمها عسكر”.

واختتم عضو المؤتمر العام حديثه بأن كل المحاولات والمبادرات السياسية تهدف لإعطاء فرصة لمن وصفه بـ”المتمرد” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي يرغب في تنفيذ مشروع بعض الدول الإقليمية.

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