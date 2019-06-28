مرغم: تحرير غريان يعتبر إنجاز إسطوري سجله ثوارنا

ليبيا – أعتبر عضو المؤتمر الوطني العام السابق وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرغم ما وصفه بـ”تحرير” مدينة غريان إنجاز أسطوري سجله ثوار ليبيا على من يدعون بأنهم خريجي كليات عسكرية وأركان حرب ورتب فارغة حسب تعبيره.

مرغم أكد في مداخلة عبر برنامج “في المنتصف” والذي يبث على قناة “التاسعة” التابعة لجماعة الاخوان المسلمين وتبث من تركيا أمس الخميس وتابعته صحيفة المرصد أن من يسيطر على مدينة غريان فسيتمكن من السيطرة على العاصمة طرابلس.

وأضاف:”حفتر لا يملك أي مقوم من مقومات الإنتصار والولاءات تم شرائها بالأموال وسيطرته على المنطقة الشرقية كانت عبارة عن سيطرة أمنية بمساعدة خبراء إقليميين ودوليين بإعتراف من أنصار حفتر الذي تم القبض عليهم ،وحفتر لا يملك خبرة عسكرية مشرفة ولا خلق مشرف”.

وأردف:”من يواجه حفتر مؤمنين بقضيتهم ويدافعون عن حريتهم وأعراضهم وأموالهم لذل يستمتون في الدفاع بكل قوة ولا يستسلمون لشراذم حفتر التي أفلست أخلاقياً”، معرباً عن إستغرابه من سيطرة قوات حكومة الوفاق على مدينة غريان بهذه السرعة على الرغم من صعوبة المنطقة من الناحية الجغرافية.

عضو المؤتمر الوطني السابق:”ما فعله حفتر لم تفعلها الميليشيات التي يقاتلها من إجرام وسطو على المصارف وسرقة لأموال الشعب الليبي”

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