تواصل الحملة الأمنية التي أطلقتها مـديـريـة أمـن بنغــازي لتأمين المدينة

بنغازي 28 يونيو 2019 (وال)- تواصل الحملة الأمنية التي أطلقتها مـديـريـة أمـن بنغــازي بتكليف قسم البحث الجنائي وباقي الأقسام والمراكز لتأمين كافة أنحاء المدينة.

هذا وتواصل انتشار كافة الدوريات الأمنية حتى ساعات متأخرة من الليل، نتجت عنها حصيلة كبيرة من الضبطيات لمنع المخالفات، ولوضع حد للزجاج المعتم، وما يجري داخل المركبات التي بها الزجاج المعتم، وحرص كافة الأجهزة الأمنية على تطبيق الخطة من أجل تحقيق الأمن بالتركيز على إزالة الزجاج المعتم.

وتركز الأجهزة الأمنية على إزالة الزجاج المعتم، نظرًا لخطورة التي يترتب عنها من إخفاء جرائم كبيرة وصغيرة بالمعنى القانوني، وبالأخص منها جرائم قتل ونقل جثث، وجرائم خطف وسلب وسرقة وتهريب ممنوعات ومطلوبين وأسلحة.

وأكدت الأجهزة الأمنية حرصها على المعالجات الأمنية، ومواصلتها في حملتها وأن من أولوياتها توفير أمن وراحة المواطن، وفرض الهدوء والاستقرار في المدينة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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