رئيس جامعة بنغازي يجتمع بأعضاء نقابة المعلمين في جامعة العرب الطبية

بنغازي 28 يونيو 2019 ( وال)- عقد رئيس جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي، اجتماعًا ضم أعضاء النقابة العامة للمعلمين في جامعة العرب الطبية.

هذا وناقش الدكتور عز الدين الدرسي خلال الاجتماع الذي عقده أمس الخميس، بالمجمع الإداري للكليات الطبية في جامعة العرب الطبية، سُبل وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تُعاني منها الكليات والأقسام التابعة لها.

كما بحث الدكتور عز الدين الدرسي مع أعضاء النقابة، عدد من الأمور الإدارية واللوائح التنظيمية الخاصة بأعضاء هيأة التدريس، من الترقيات والتقييم، والتأمين الصحي، ودراسة الآلية المناسبة.

وقال رئيس جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن “هذا الاجتماع عُقد من أجل وضع آلية عاجلة لحل المشاكل التي يُعاني منها أعضاء هيأة التدريس بالجامعات، ومشكلة المباني المتضررة جرّاء تحصن الجماعات الإرهابية بداخل الحرم الجامعي”.

وأكد الدكتور عز الدين الدرسي أن إدارة الجامعة، تسعى جاهدة إلى تحسين أوضاع أعضاء هيأة التدريس، وتوفير المناخ التعليمي للكليات.

وأوضح الدكتور عز الدين الدرسي أنه تواصل مع معالي وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة بهذا الشأن، وأن معالي الوزير أكد أنه سيتم حل هذه المشكلة في الأيام المقبلة.

وعن النقابة العامة للمعلمين، أوضح النقيب العام للنقابة مسعد البركي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أن الاجتماع تركز حول بعض الملاحظات الخاصة بأعضاء هيأة التدريس، ومستحقاتهم المالية، وبعض القوانين الخاصة بأعضاء هيأة التدريس.

وأكد البركي أنه تم التطرق لقانون الجامعات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم الموافقة على هذا القانون، من قبل أعضاء هيأة التدريس، بعدما تم دراسة جوانبه الأكاديمية بعد تعديله، بما يتماشى مع الوضع التعليمي، وخاصة وأن قانون الجامعات توقف على موافقة مجلس النواب. (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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