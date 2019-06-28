سلامة: دوري كوسيط يستلزم جلوسي مع الجميع

علق المبعوث الأممي غسان سلامة عند سؤاله عما إذا كان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر محاورا لا غنى عنه في حال العودة إلى المفاوضات في الملف الليبي بالقول إنه “في حالة الصراعات، لا يمكنك اختيار خصمك”.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر صحفي له في روما مع وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن السؤال الحقيقي هو “متى ستستأنف العملية السياسية وليس مع من” مضيفا “عندما نكون في طرابلس وهناك حفتر، يجب علينا أن نقبل هذه الحقيقة ونواجهها” مؤكدا أن استئناف المفاوضات مقرون بوقف إطلاق النار وجمع الطرفين لبدء النقاش حول التدابير اللازمة لاستعادة الثقة.

وراوغ سلامة في الإجابة عن سؤال حول شعوره عند اجتماعه بالمشير في بنغازي بالقول “عندما يكون المرء وسيطًا محايدًا، يُفرض عليه واجب وضع مشاعره جانباً” وعن الاعترافات الدولية قال سلامة “أخبروني بوضوح في مجلس الأمن عن الحكومات المعترف بها التي يجب علي العمل معها”، لكن “بعد ذلك علينا أن نعمل مع الجميع، وأنا سعيد لأن أكون قادرًا على فتح الأبواب للجميع”، مشيرا إلى أن اجتماعات منتظمة جمعته بحفتر وبأن مهمة الوسيط أن يتواصل مع جميع الأطراف.

يشار إلى أن مؤتمرا صحافيا مشتركا جمع غسان بميلانيزي قبيل لقاء بالمديرين السياسيين لمجموعة (P3+3) التي تضم إيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والإمارات ومصر.

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