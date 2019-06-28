ملخص لحالة الطقس في ليبيا ليوم الجمعة

بنغازي 28 يونيو 2019 (وال)- ملخص حالة الطقس في ليبيا ليوم الجمعة، تشهد استقرار في درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع رطوبة نسبية عالية، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27 – 33) درجة مئوية، بينما تصل في الدواخل إلى حوالي (35) درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (28 – 34) درجة مئوية، وأما على الدواخل فتصل إلى حوالي (38) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 35 – 42) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 38 – 41) درجة مئوية. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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