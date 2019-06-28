الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في عين زارة.. ويسقط طائرة تركية

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة خليفة حفتر تواصل تقدمها باتجاه العاصمة طرابلس، وتسيطر على مواقع جديدة في منطقة عين زارة. وقال المركز في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تركية مسيرة في طريق المطار حاولت استهداف مواقع للجيش الليبي”، لافتة إلى أنه لا صحة لما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عن أي تقدم للمجموعات المسلحة في المنطقة.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
وفد من اليونيسيف يزور مركز إيواء للنازحين في أبوسليم
تم النشر منذُ 47 دقيقة
إدارة مستشفى الهضبة العام: جاهزين لتقديم الخدمات للمواطنين
تم النشر منذُ 3 ساعات
منطقة الكفرة العسكرية تصادر سيارات تمتهن التهريب
تم النشر منذُ 4 ساعات
معالي وزير الصحّة المؤقتة يُدين هجوم الإرهابي الغادر على جرحى القوات المسلحة بمستشفى غريان
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك