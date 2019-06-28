الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في عين زارة.. ويسقط طائرة تركية

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎، أن القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة خليفة حفتر تواصل تقدمها باتجاه العاصمة طرابلس، وتسيطر على مواقع جديدة في منطقة عين زارة. وقال المركز في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تركية مسيرة في طريق المطار حاولت استهداف مواقع للجيش الليبي”، لافتة إلى أنه لا صحة لما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عن أي تقدم للمجموعات المسلحة في المنطقة.

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