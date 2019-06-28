البعثة الأممية: لا يمكن التسامح مع التحريض على العنف بين الليبيين

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفته بـ«التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تجريم وتخوين أخوة ليبيين» وشددت على أنه «لا يمكن التسامح مع التحريض على العنف لأنه قد يؤدي إلى إلحاق الأذى بالليبيين».

وذكرت البعثة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها «تلاحظ بقلق استمرار هذا التحريض. وأن هذا الخطاب البغيض يخدم المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون السلام».

وأكدت أن «حماية حرية التعبير من قبل جميع الليبيين أمر ضروري ويجب دعمها في جميع أنحاء ليبيا» مشددةً على أنها ستواصل ومراقبو حقوق الإنسان «متابعة هذه المسألة عن كثب»، وفق بيانها.

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