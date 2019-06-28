الإصلاح والتأهيل بالكويفية تبحث التعاون مع الصليب الأحمر

عقد بمقر مؤسسة الاصلاح والتأهيل بالكويفية، اجتماعا موسعا، للتعريف بعمل ونشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعملها في ليبيا ودورها الإنساني. وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الخطوة جاءت برعاية من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة وبتعليمات من وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، حيث تم مناقشة خطة العمل والتدريبات للكادر الوظيفي والشرطة القضائية وتقديم المساعدات للنزلاء والوقوف على اوضاعهم الصحية والنفسية والمعيشية وجدولة وتنسيق الزيارات الدورية للمؤسسة، كما تم التطرق الى كيفية توفير الاحتياجات اللازمة للمؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات.

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