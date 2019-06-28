منظمة حقوقية تحذر من تصاعد حالات الاختطاف والاحتجاز القسري في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها بالغ حول المعلومات والانباء التي تتداول عن وقوع عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي بشكل كبير، والتي تطال المدنيين من قبل أطراف النزاع المسلح، على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن هذه الحالات والممارسات اللاإنسانية تنذر بتصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان، وتسهم كذلك في تقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا، مطالبة جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي على اساس الهوية الاجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية، وضمان سلامة كل من حرم من حريته، والإحجام عن الضلوع في أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الذي يستهدف المدنيين، حيث يعتبر احتجاز الرهائن أثناء النزاع والحرب انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.

وناشدت اللجنة، في بيانها جميع السلطات الليبية المعنية ضرورة معالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة، مطالبة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تعد جرائم جسيمة تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة، والعمل على الحد منها، وكشف مصير المختطفين، وفتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة وقوع أي أعمال انتقامية من أي من أطراف النزاع المسلح، مما يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وقيم العدالة في ليبيا، مشددة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

