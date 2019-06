الخرطوش: صد محاولة لتقدم قوات “الوفاق” في مثلث سوق السبت بجنوب طرابلس

المتوسط:

أكد المسئول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش اللواء 73 مشاة ، أنه ” تم صد وحدات لمحاولة تقدم قوات الرئاسي باتجاه ما يعرف بـ”مثلث سوق السبت” جنوب طرابلس “.

وأضاف الخرطوش، أن ” الجيش صد المحاولة الثانية اليوم للتقدم على نقاط الجيش، حيث حاولت قوات الرئاسي التقدم في ساعات الصباح الأولى السيطرة على منطقة اسبيعة متقدمين من منطقة الهيرة ومن شارع الحرية.

وكان الجيش قد أعلن استمرار العمليات العسكرية ووضع خطة لاستعادة السيطرة مرة أخرى على غريان.

