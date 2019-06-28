اخبار ليبيا الان

الخرطوش: صد محاولة لتقدم قوات “الوفاق” في مثلث سوق السبت بجنوب طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المسئول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش اللواء 73 مشاة ، أنه ” تم صد وحدات لمحاولة تقدم  قوات الرئاسي باتجاه ما يعرف بـ”مثلث سوق السبت” جنوب طرابلس “.

وأضاف الخرطوش، أن ”  الجيش صد المحاولة الثانية اليوم  للتقدم على نقاط الجيش، حيث حاولت قوات الرئاسي التقدم في  ساعات الصباح الأولى السيطرة على منطقة اسبيعة متقدمين  من منطقة الهيرة ومن شارع الحرية.

وكان الجيش قد أعلن استمرار العمليات العسكرية ووضع خطة لاستعادة السيطرة مرة أخرى على غريان.

The post الخرطوش: صد محاولة لتقدم قوات “الوفاق” في مثلث سوق السبت بجنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك