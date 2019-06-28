الخرطوش يكشف تطورات الأوضاع جنوب طرابلس

كشف المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، عن تطورات الأوضاع في جنوب العاصمة طرابلس وضواحيها.

وقال الخرطوش في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إنه في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، شهدت منطقة اسبيعة محاولات للحشد المليشياوي للسيطرة على المنطقة قدوما من الهيرة ومن شارع الحرية، حيث اندلعت اشتباكات بين الوحدات المتمركزة بالمنطقة والحشد المليشياوي تراجعت على إثرها قوات الحشد المليشياوي وفشلت فالتقدم”، بحسب تعبيره.

وأكد الخرطوش، أن الأوضاع في منطقة اسبيعة جيدة للغاية في ظل تواجد القوات المسلحة، لافتا إلى أن هناك خطوات جديدة للقوات المسلحة العربية الليبية خلال الساعات القادمة.

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