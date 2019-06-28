المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة : القوات المسلحة تصدت للمرة الثانية تقدم المليشيات الإرهابية باتجاه مثلث “سوق السبت”

طرابلس 28 يونيو 2019 (وال)- قال المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة تصدت للمرة الثانية محاولات لتقدم المليشيات الإرهابية باتجاه مثلث “سوق السبت” في العاصمة طرابلس.

وأضاف المنذر الخرطوش المحاولة المليشيات الإرهابية كانت منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة، للسيطرة على منطقة السبيعة، قادمة من الهيرة ومن شارع الحرية، وقد دخلت في اشتباكات مع الوحدات من القوات المسلحة المتمركزة، أدت إلى تراجع المليشيات وفشلت تقدمها.

وأكد المنذر الخرطوش أن الأوضاع جيدة، ومعنويات القوات المسلحة عالية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك خطوات جديدة فالساعات القادمة للقوات المسلحة.

وأوضح المنذر الخرطوش “المعركة ليست على الأرض فقط، فهناك معركة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وكل شيء متاح فالحرب، عندما نتحدث عن الوضع سابقًا كيف كان في بنينا، فإننا نتحدث عن الوضع السيئ كيف أصبح جيد، وكيف كان الخناق كبير على جيشنا، وتحمل حتى نفذ العملية بالكامل بنجاح، والصبر عنوان النصر بإذن الله لن نخذلكم”. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال