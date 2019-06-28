أنقذوا قبالة ليبيا.. أربع دول تعرض استقبال المهاجرين على متن «سي ووتش»

أعلنت الناطقة باسم منظمة الإغاثة الألمانية «سي ووتش»، أن ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج والبرتغال، هي الأربع دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي عرضت استقبال المهاجرين الذين أنقذتهم المنظمة، قبالة ليبيا.

وقالت جيورجيا ليناردي، إن منظمتها «أحيطت علمًا» أن كارولا راكيته، قائدة سفينة «سي ووتش 3» وضعت قيد التحقيق في إيطاليا لتحريض المهاجرين غير الشرعيين، وخرق قوانين الملاحة لتجاهل أمر بالتوقف من خفر السواحل الإيطالية.

ودخلت سفينة إنقاذ، تابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية وعلى متنها 24 مهاجراً أنقذوا قبالة ليبيا، إلى المياه الإيطالية متجاهلة تحذيرات خفر السواحل، في وقت جدد فيه وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، التأكيد على عدم السماح بإنزال المهاجرين، مهددًا بنشر قوات أمنية في ميناء لامبيدوزا، الذي من المنتظر أن تصل إليه السفينة.

وقالت قائدة سفينة «سي ووتش» كارولا راكيت (شابة ألمانية الجنسية) في تغريدة: «لقد قررت الدخول إلى ميناء لامبيدوزا. أنا أعرف بماذا أخاطر، لكن الـ42 شخصاً، الذين تمّ إنقاذهم من الغرق، الآن على متن السفينة قد استنفدوا قواهم. أنا سآخذهم إلى بر الأمان».

وأضافت قائدة السفينة، التي تحمل العلم الهولندي، «في 14 يومًا، لا حل سياسيًا ولا قانونيًا، أوروبا تخلت عنّا. قائد السفينة ليس لديه خيار».

وشدد وزير الداخلية الإيطالي في مؤتمر صحفي على أنه «لا يمكن للحكومة الهولندية أن تغض الطرف. السفينة ترفع علم هولندا، تجاهلت الحظر، وتتجه الآن إلى لامبيدوزا. إنه عمل استفزازي وعدائي. لقد راسلت في السابق نظيري الهولندي. وأنا الآن راض بأن السفير الإيطالي في لاهاي يتخذ خطوة رسمية تجاه الحكومة الهولندية. إيطاليا تستحق الاحترام (..) نتوقع من هولندا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المهاجرين على متن السفينة».

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