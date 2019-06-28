منظمة حقوقية تحذر من تصاعد الخطاب التحريضي في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال تصاعد خطاب التحريض على الكراهية والعنف والاقتتال والانتقام والتخوين عبر بعض وسائل الإعلام الليبية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ودعت اللجنة في بيان أصدرته، وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، جميع الوسائل الإعلامية ورواد والمدونين منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة العمل علي مناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانتقام والتخوين، والامتناع عن التحريض بمختلف أساليبه وأشكاله وصوره، وعدم الانجرار والتورط في التحشيد والتجييش الإعلامي، الذي سبب ولازال يتسبب في تداعيات ضحيتها الليبيين في كل ربوع الوطن وعمقت حالة التشظي والانقسام وعرقلة جهود المصالحة الوطنية وإحلال السلام واستعادة الاستقرار في ليبيا، مناشدة وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين ورواد منصات التواصل الاجتماعي والمدونين، لتبني خطاب معتدل وخطاب وطني جامع يعلي ويعزز من قيم التسامح والتصالح والعفو والتوافق والسلام والاستقرار ويرسخ القيم الإنسانية والاجتماعية، ويحث على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونبذ العنف والكراهية والاقتتال، وكذلك يحث علي احترام حقوق الإنسان والحريات العامة ويحافظ علي حقوق المواطنة ويحترم التعددية السياسية والثقافية، ويبتعد عن لغة التحريض على العنف والكراهية والتخوين والإقصاء والتهميش والتشدد الفكري والتطرف الديني .

وحذرت اللجنة، في بيانها، من مغبة الاستمرار في تصاعد خطاب التحريض على الكراهية والعنف والاقتتال والانتقام والتخوين مما قد يدفع باتجاه وقوع أعمال انتقامية من أي من أطراف النزاع المسلح، والذي ما من شأنه أن يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وقيم العدالة في ليبيا.

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