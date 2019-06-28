ميلانيزي: حفتر محاور أساسي في السيناريو الليبي.. ومؤمنون بضرورة الحوار الشامل

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن «القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لا يزال أحد رواد السيناريو الليبي، وهو محاور أساسي».

وأضاف الوزير موافيرو في نهاية اجتماع بوزارة الخارجية مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سبقه اجتماع على مستوى المديرين السياسيين لمجموعة (P3+3) التي تضم إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الإمارات ومصر: «وجدت جميع الدول رغبة بالتحرك نحو طريق يُخرس الأسلحة، ويُجنب تفاقم الوضع وتصعيد النزاع»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأكد وزير الخارجية أن «الحكومة الإيطالية مؤمنة بالحاجة إلى حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية، ففي مثل هذا الموقف المعقد، أعتقد عن اقتناع بأنه يجب اتباع طريق الحوار الشامل».

وردًا على سؤال حول إعادة فتح القنصلية في بنغازي، قال ميلانيزي إن «القنصلية ظلت مفتوحة دائمًا، كانت المسألة تتعلق بإعادة القنصل إليها فقط».

وأشار إلى أن «تصعيد النزاع غيّر أوضاع السلام والاستقرار التي كان من شأنها أن تكون ضرورية، لهذا الأمر (..) لقد وضعنا أمامنا المشاكل الأمنية، وهي السبب في تجميد إعادة إرسال القنصل».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

