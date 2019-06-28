روما: حفتر محاور لا يمكن تجاهله في الأزمة الليبية

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو الجمعة أنّ المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، هو “محاور لا يمكن تجاهله”” في الأزمة التي تتخبّط فيها ليبيا منذ سنوات والتي انفجرت قبل أشهر حرباً بين قوات حفتر وقوات الحكومة المعترف بها دولياً ومقرّها طرابلس.

وقال موافيرو عقب لقائه في روما مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة إنّ “المشير حفتر هو طرف أساسي في السيناريو الليبي ومُحاور لا يمكن تجاهله”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك “في النزاعات أنت لا تختار خصومك، حتّى وإن كنت أحياناً تفضّل لو كانوا أشخاصاً آخرين”.

وتابع الوزير الإيطالي “إذا كنت في طرابلس، فإنّ من يواجهك هو المشير حفتر، وبالتالي عليك أن تتعامل مع الواقع كما هو”.

وعقد الوزير الإيطالي والمبعوث الأممي مؤتمرهما الصحافي عقب مشاركتهما في مؤتمر حضره ممثلو الدول الستّ المعنية بالملف الليبي وهي إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة.

من جهته قال سلامة بشأن مراكز الاعتقال التي يحتجز فيها المهاجرون غير النظاميين في ليبيا إنّ هذا “جزء صغير فقط من المشكلة التي تواجهنا”.

وأضاف المبعوث الأممي مخاطباً الصحافيين “لا تكونوا مهووسين بمراكز الاحتجاز. لدينا نحو 800 ألف مقيم غير شرعي في ليبيا وعلينا أن نعتني بهم جميعاً”.

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