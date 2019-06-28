لا تمييز في طرح الأحمال .. بوسليم تضاف للقائمة

بدأ طرح الأحمال من قبل الشركة العامة للكهرباء لا يميز بين منطقة وأخرى داخل العاصمة طرابلس، فمع دخول بوسليم دائرة المناطق التي ينقطع عليها التيار الكهربائي لساعات طويلة أضحى عدل الشركة يطال كافة المناطق.

منذ ثلاثة أيام وصلت ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن سكان حي بوسليم إلى 10 ساعات وربما أكثر على عكس الفترات السابقة حين كانت فترة الانقطاع لا تتجاوز 3 ساعات في أفضل الأحوال ما جعل السكان يشعرون بالامتياز وصار حي بوسليم بفعل عدم انقطاع التيار الكهربائي حياً مرفهاً وله حظوة على عكس بقية الأحياء.

الانقطاعات المتزايدة وساعات طرح الأحمال التي تصل لنصف يوم بالتمام والكمال جعلت المواطنين في الحي يشعرون بالامتعاض كونهم يقضون نصف يومهم إما في ظلام دامس أو نهار صيفي قائظ لا هواء فيه، وهم الذين لم يجربوا كغيرهم ساعات طويلة “تقطع”فيها شبكات الكهرباء وتعجز عن مدهم وتغذيتهم بالتيار الذي تتوقف عليه كل مناحي الحياة.

ربما يكون الدافع في ضم بوسليم إلى الأحياء التي تحت دائرة طرح الأحمال هو العجز الكبير الذي يصيب دوائر توليد الطاقة الكهربائية في الأشهر الاخيرة مع احتدام المواجهات المسلحة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة، إضافة إلى المصاعب التي يواجهها المهندسون، وحالات الاعتداء والسرقة لممتلكات الشركة، ولعل تظافر هذه العوامل كان سبباً رئيسياً في اتخاذ مسؤولي الشركة القرار الموصوف بالجريء والشجاع بجعل بوسليم مجبرةً على أن تنال نصيبها كجيرانها وأن تجرب مرارة انقطاع التيار الكهربائي.

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