درنة تفتتح مؤسسة الإصلاح والتأهيل

تم في مدينة درنة افتتاح مؤسسة الإصلاح والتأهيل من قبل إدارة الشرطة القضائية بوزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية نحو تحقيق مزيد من الاستقرار بافتتاح مؤسسة الإصلاح والتي ستكون دعامةً للدولة التي ينشدها المواطنون ومكاناً لضبط المخالفين للقانون وإعادة تأهيلهم كي يعودوا إلى المجتمع بسلوك أفضل.

وتحوي المؤسسة مسجدا وعيادة خاصة ومكتبة لكنها في مقابل هذه التجهيزات ما تزال بحاجة لأعمال صيانة والتي سيتم الشروع فيها خلال الأشهر المقبلة لتكون الإصلاحية أكثر جهوزيةً واستعداداً لاحتواء النزلاء وإعادة تأهيلهم .

وتم افتتاح المؤسسة بحضور أفراد الشرطة القضائية ومندوب عن القيادة العامة ومندوب عن الغرفة الأمنية ومديرية أمن درنة ومندوب عن مكتب مكافحة المخدرات وعدد من الجهات الأمنية الأخرى .

يشار إلى أن مؤسسة التأهيل والإصلاح في درنة كانت تسمى عند سيطرة الجماعات الإرهابية في المدينة بإصلاحية الدعوة والإحسان والتي يشرف عليها أفراد من أنصار الشريعة حيث كانت تقوم بتغذية النزلاء بفكر التطرف والإرهاب لقادة ومنظري الجماعات التكفيرية، وبهذه الخطوة فإن درنة تسجل انتصارا جديدا لترسيخ ملامح الدولة المدنية بعيداً عن أي مظهر أو سلوك يتناقض مع أسس الدولة ومبادئها وهيكلياتها.

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