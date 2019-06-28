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منظومة اتصالات أمنية جديدة في الجفرة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل فريق فني متخصص مكلف من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إلى مديرية أمن الجفرة لتركيب منظومة اتصالات لاسلكية حديثة وسريعة وربطها مع جميع المنظومات الأخرى في كافة فروع مديريات الأمن في ليبيا؛ لتحقيق تبادل سريع للمعلومات وتيسير حياة المواطنين.

وستساعد المنظومة في إيصال المعلومات والبلاغات الأمنية بشكل أسرع وترفع من مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة والتصدي للمخربين الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وللوقوف أمام العصابات الخارجة عن القانون التي تمتهن السطو والحرابة والتي استغلت غياب الاستقرار الأمني طيلة السنوات الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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