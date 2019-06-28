منظومة اتصالات أمنية جديدة في الجفرة

وصل فريق فني متخصص مكلف من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إلى مديرية أمن الجفرة لتركيب منظومة اتصالات لاسلكية حديثة وسريعة وربطها مع جميع المنظومات الأخرى في كافة فروع مديريات الأمن في ليبيا؛ لتحقيق تبادل سريع للمعلومات وتيسير حياة المواطنين.

وستساعد المنظومة في إيصال المعلومات والبلاغات الأمنية بشكل أسرع وترفع من مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة والتصدي للمخربين الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وللوقوف أمام العصابات الخارجة عن القانون التي تمتهن السطو والحرابة والتي استغلت غياب الاستقرار الأمني طيلة السنوات الماضية.

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