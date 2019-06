برلماني مصري: المؤامرة ضد ليبيا تستهدف البلدان العربية وبالتحديد القاهرة

المتوسط:

أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، أن المؤامرة التي تجري ضد ليبيا لا تستهدف المواطن الليبي فحسب، بل تستهدف كل البلدان العربية ومصر على وجه التحديد.

وأضاف “بكري”،أن “استقبال الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر يؤكد أن مصر واعية بالمخاطر التي تدبر ضد ليبيا”.

وأوضح، أن ” الموقف المصري واضح وصريح؛ مصر مع الجيش الليبي وتقف في ذات الخندق مع ليبيا ليس فقط دفاعًا عن الأمن القومي الليبي ولكن دفاعًا عن الأمن القومي المصري بالأساس”.

