” الإسعاف الطائر” يطلق خدمة الحجز الإلكتروني لنقل المرضى على متن طائراته

أطلق جهاز الإسعاف الطائر عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت خدمة الحجز الإلكتروني لنقل المرضى والمصابين على متن طائرات نفاثة مجهزه بمعدات طبية حديثه.

وتتيح خدمة الحجز الإلكتروني من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية فرصة حجز مقاعد لنقل المرضى داخل ليبيا أو خارجها لكل من الأشخاص والشركات العامة والخاصة، في أقصى ظروف الآمان والسلامة وتحت إشراف أمهر الأطباء ومساعديهم ممن تدربوا خصيصاً في هذا المجال لضمان سلامة المريض وراحة عائلته ومرافقيه.

وكان المجلس الرئاسي قد أقر في يوم 21 من أبريل الماضي باعتماد 8 تقسيمات للهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر.

