اخبار ليبيا الان

المسماري: القيادة العامة للجيش تمنع هبوط الطائرات التركية في المطارات الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، يعلن خلال مؤتمر صحفي يبث الأن ، أن القيادة العامة للجيش «تمنع هبوط الطائرات التركية في المطارات الليبية».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك