المسماري: القيادة العامة للجيش تمنع هبوط الطائرات التركية في المطارات الليبية

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، يعلن خلال مؤتمر صحفي يبث الأن ، أن القيادة العامة للجيش «تمنع هبوط الطائرات التركية في المطارات الليبية».
عن مصدر الخبر
بوابة الوسط
قد يعجبــــك أيضـــاً
المسماري: أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
المسماري: قوات الجيش تصدت لهجوم على مطار طرابلس
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
روما: حفتر محاور لا يمكن تجاهله في الأزمة الليبية
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
تفاصيل زيارة وفد ” طوارئ الوفاق” في غريان
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك