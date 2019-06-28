المسماري: القيادة العامة للجيش تمنع هبوط الطائرات التركية في المطارات الليبية

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، يعلن خلال مؤتمر صحفي يبث الأن ، أن القيادة العامة للجيش «تمنع هبوط الطائرات التركية في المطارات الليبية».

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