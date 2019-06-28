 تفاصيل زيارة وفد ” طوارئ الوفاق” في غريان

15المتوسط:

قامت لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق ، اليوم الخميس، بزيارة مدينة غريان، للوقوف على أوضاع المدينة.

وخصص رئيس وزراء فائز السراج مبلغ 10 مليون دينار من ميزانية الطوارئ للبلدية، لدعم المرافق والقطاعات الحيوية بالمدينة.

وضم وفد لجنة الطوارئ، برئاسة الدكتور عثمان عبد الجليل وزير التعليم، و فتحي باشاغا وزير الداخلية، و الدكتور فيصل قرقاب رئيس الشركة القابضة للاتصالات، والدكتور محمد هيثم وكيل وزارة الصحة، وعبد البارئ شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي، نوري العبار رئيس مركز دعم القرار.

كما سلمت اللجنة، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وسيارات إسعاف ومبلغ 150 ألف دينار نقدي للاستخدام العاجل.

وقامت لجنة الطوارئ أيضًا، خلال الزيارة، بتقييم الأوضاع الأمنية، والخدمية بالمدينة، تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم لإعادة تفعيل الخدمات بها.

كما أكدت اللجنة خلال زيارتها لمستشفى غريان، شروعها لتوفير الاحتياجات العاجلة لتمكينه من الإيفاء بالخدمات الطبية اللازمة.

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