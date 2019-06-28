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المسماري: قوات الجيش تصدت لهجوم على مطار طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق الرسمي بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي الجمعة أن القيادة العامة أصدرت أوامرها بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية مشيرا إلى إيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا مضيفا أن القوات الجوية ستستهدف أي نقطة تركية على الأراضي الليبية.

وأرجع المسماري السبب في ذلك لما وصفه بــ “تدخلات تركيا وأردوغان” في الشأن الليبي ودعمها لقوات الوفاق بالعتاد والغطاء الجوي، منوها إلى أن سلاح الجو التركي هو من قام بقصف المقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني في غريان مضيفا أن مواجهات غريان أفقدت الجيش الوطني 43 عنصرا من قواته النظامية في المدينة.

وأضاف المسماري – خلال المؤتمر الصحفي – أن وحدات الجيش الوطني تصدت لهجوم جديد اليوم من قبل قوات الوفاق على مطار طرابلس مضيفا استهداف سلاح الجو بالجيش الليبي لرتل مسلح تابع للوفاق قرب الأصابعة اليوم.

كما طالب المسماري أهالي مدينة غريان بعدم الاقتراب من المواقع العسكرية حرصا على سلامتهم وحماية للمدنيين.

وأكد المسماري في ختام مؤتمره الصحفي بضرورة تقصي المعلومات وعدم الانجرار وراء الإعلام المضلل الذي يبث الأكاذيب حيث وصف ما يرد بهذه الوسائل والقنوات من معلومات بــ “كلام العجائز” حسب وصفه في إشارة لافتقاده للدقة والموضوعية، مؤكدا بأن قوات الجيش ستواصل المسير لتحقيق أهدافها بتحقيق الاستقرار والأمن في طرابلس وإعادة أركان الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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