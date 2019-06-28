اخبار ليبيا الان

الجيش: عودة مدينة غريان في القريب العاجل والعمليات مستمرة

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش خليفة العبيدي أن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 التابعة للقوات المسلحة تشن هجوم قوياً في محور وادي ربيع جنوب طرابلس.

وأكمل العبيدي،  في تصريحات صحفية له ،اليوم الجمعة، أن “التقدم مستمر لقوات الجيش مع تراجع “مليشيات الوفاق” وانسحابها من مواقعهم الدفاعية حيث سيطرت كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 على تلك المواقع بعد انسحابهم”.

وتابع :”الوضع في مدينة غريان لم يؤثر في قواتنا المسلحة بل زادهم إصرارا وعزيمة على تحرير كل المدن الليبية غربي البلاد من قبضة الميليشيات المسلحة والإرهابيين”، مؤكدا أن مدينة غريان سترجع في القريب العاجل

The post الجيش: عودة مدينة غريان في القريب العاجل والعمليات مستمرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المتغطى باردوجان عريان يا غريان كل من دعمهم اضرهم وبدلا من ان يشاركوا فى العمل السياسى قى بلادهم تحت شعار رفعوه مشاركة لا مغالبة واذا بهذا الشيطان اللعين اردوجان يوسوس لهم لماذا لا تستولوا على كل السلطات وتقصوا الاخرين وانا معكم ادعكم وفى النهاية خسروا كل شئ وعادوا لنقطة تحت الصفر هذا ما حدث للاخوان فى مصر والسودان وسوريا والدواعش وجبهة النصرة كلهم فى خبر كان بعد ان كانوا يسيطروا على دول باكملها والان اما فى السجون او القبور ولا يزال يمارس هذا الشيطان اللعين هوايته الشريرة فى ليبيا بعد ان فشل مخططه داخل تركيا بعد ان اقصى من جاؤوا به للسلطة من التيار الاسلامى وينكل بهم وفى مسرحية هزلية يسميها انقلاب ضده ليقضى على اتباع الداعية الاسلامى العظيم فتح الله جولن وتيار الخدمة التابع له ويقدم خدمات اسلامية انسانية فى العالم كله ولهذا خسر مرشحه وتحالف ضده حتى اعضاء من حزب اردوجان صوته لمرشح المعارضة ومعهم حزب السعادة الاسلامى

    رد