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المسماري: شهداء الجيش والشرطة في غريان وصلوا إلى 43 شهيد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن الجيش «فقد في غريان 43 شهيد من القوات المسلحة والشرطة»، مشيراً إلى أن هناك «جرحي جرى قتلهم في مستشفي غريان وتصفيتهم بتوجيهات من السراج».

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن «نحن نقاتل من أجل إنهاء هذه التصرفات والقضاء على هذه التصرفات من يقع في أيدينا نتعامل معه على أنه إرهابي، بينما من يقع منهم في أيدينا فيسمونه أسير وهو أمر طبيعي».

وأضاف: «عدد الجثث 33 جثة للمجموعات المرتزقة وبقيادة جويلي ولا يمثل المصالح الوطنية ويمثل مصالح الهروب ويملك 20 سيارة هريج وتهريب المحروقات للبحر وتونس والتهريب البشر والاتجار بيه».

وتابع قائلاً: «اليوم كان هناك صفعة لهذا المحور يحاول الوصول إلى السبيعة يفشلوا فيها اليوم تقدموا من العزيزية طريقي الكفاح وعلاق واجتمعت القوة في الكفاح وتقدمت اتجاه السبيعة ولكن الجيش دمرهم».

ولفت المسماري إلى أن «قواتنا البرية تقدمت وطاردتهم وقضت عليهم، وخسائرهم كانت فادحة حتى في أملاك المواطنينين في منطقة الكسرات غرب العزيزية».

وأشار المسماري إلى أن «غريان لم تكن من ضمن العمليات بل كانت منطقة تمركز خلفية وكل القوات هي من قوات الدعم المركزي وبعض فصائل الحماية لتلك المنطقة وقوات الجوية اإلى اليوم لم تقصف أي منطقة ونحذر الأهالي حتى لا يتعرضوا لى أي ضرر وقد تدخل بعض التدخلات ونطالب من شيوخ القبائل عليهم اخراج المليشيات».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اللهم اغفر لهم وارحمهم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، الحمد لله ، ما قتلوا إلا :
    1- في سبيل الله تعالى كما نحسبهم وكما صرحوا بذلك وقالوا نحن لا نقاتل إلا في سبيل الله
    2- تحت شرعية سليمة لا غبار عليها ، اختارها الليبيون ..
    3- في سبيل طمس معالم الخروج والخوارج والجماعات المتطرفة والغير شرعية والإرهابية والتي لا يجوز لها اقتناء السلاح فضلا عن استعماله ، فيصدق فيهم فيما نحسب عند الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم (طوبى لمن قتلهم أو قتلوه) فطوبى لهم حسن الخاتمة بإذن الله
    4- في سبيل دفع ورفع البغي والظلم عن شعبهم المسلم الليبي ، والله سبحانه وتعالى يعلم أن الجماعات الإرهابية والمليشيات والحكومات النافقة ليست شرعية وخارجة على ولي الأمر الأول وهو البرلمان وعليهم بإذن الله من سخطه وأليم عقابه ما هو به عليم سبحانه ، وعلى أفراد قواتنا المسلحة بإذن الله من الرحمة والعفو والمغفرة ما الله به عليم فيما نحسبه من ظاهر أمرهم ولا نزكي على الله أحدا.
    5- قتلوا وهم في حالة دفاع ولم يتولوا يوم الزحف فهذا أيضا من أسباب حسن الخاتمة.
    6- قتلوا لتأدية واجبهم الذي كلفوا به ، والله يحب الرجل أن يعمل العمل فيحسنه.
    7- قتلوا فحفظوا بموتهم ما قتلوا من أجله وأحيوا بموتهم لواءا معززا في ثغر من ثغور الوطن الليبي المسلم، ودحر العدو الظالم الباغي والذي يتمتع بكوكبة متنوعة من الظلم والبغي والخروج وسفك الدماء وسرقة الأموال وغير ذلك من البلاء ، يالا سوء حظهم ..
    نسأل الله أن يتقبل موتانا برحمته وأن يعلي درجتهم في الشهداء إ
    ونسأل الله جميعا حسن الخاتمة.
    إنه خير مسئوول

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  • طوبى لخيرة الشهداء من الجيش الوطنى يدافعون عن اموال واعراض الشعب الليبى من المجرمين المغتصبين للسلطة والثروة ومن مات دون ماله فهو شهيد وهم يحاربون سراق المال العام ومن ينتهكون الاعراض فى كل مكان طوبى للشهداء هم احياء عند ربهم يرزقون

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