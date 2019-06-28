اخبار ليبيا الان

عميد بلدية غريان: نقلنا كل الجرحى إلى مستشفيات طرابلس بإشراف الهلال الأحمر الليبي

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد عميد بلدية غريان المنتخب يوسف البديري، نقل «كل الجرحى من مستشفى غريان الى مستشفيات طرابلس بإشراف من الهلال الاحمر الليبي».

وقال يوسف البديري لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «المقبوض عليهم خلال عملية تحرير المدينة تم تسليمهم الى الجهات المختصة للتحقيق معهم و ليواجهوا مصيرهم أمام القضاء».

كما نفى البديري، في وقت سابق اليوم الجمعة ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «تصفية أسرى وجرحى تابعين لقوات القيادة العامة».

وأكد بديري، في بيان، اليوم الجمعة، أن «كل الجرحى يتلقون العلاج بنفس الأهمية»، معقبًا: «الأمر مثبت وموثق بالصور».

يذكر أن مواقع إلكترونية تداولت أنباء عن صفحات بمواقع التواصل، تفيد بتصفية مقاتلين تابعين لـ«القيادة العامة»، أسروا بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على غريان، الأربعاء الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ﻻ يمكن تصديق اى منافق مثلك غدر بالجيش الوطنى بعد ان اعطى الامان للجميع واى عدالة تتحدث عنها ووزير داخليتك مجرم لم ينل اى شرعية من مجلس النواب وعن اى قضاء تتحدث ايها المعتوه جنود الجيش الوطنى المعترف به داخليا وخارجيا يخصعون للقضاء العسكرى وهم يؤدوا واجبهم بامر من القائد العام للجيش المكلف من مجلس النواب وهم ابطال يجب ان يكرموا وتوضعوا انتم فى السجون فانتم خونة وعملاء جلبتم مرتزقة اتراك لمحاربة الجيش الوطنى ليحفظوا لكم سلطة غير شرعية على اشلاء الشعب الليبى

    رد