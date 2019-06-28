المسماري يوضح اخر التطورات الميدانية ويكشف عن حزمة اجراءات رادعة ضد التدخل التركي

أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، اتخاذ حزمة إجراءات رادعة ضد التدخل القطري والتركي في العاصمة طرابلس، الذي أسفر عن خراب كبير وقتلى في صفوف المدنيين.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إن القائد العام للقوات الملسحة المشير خليفة حفتر أصدر أمرا لقائد القوات الجوية باستهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية.

وأضاف “المسماري”، خلال مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، أن أي مركبة أو وسيلة تتعامل مع السفن التركية وأي سفن تقترب منها أو أي نقطة على الأرض تتعامل مع الأتراك سيتم استهدافها باعتبارها أهدافا مشروعة.

وأكد المسماري، في كلمته، أن الشركات والممتلكات والأهداف التركية في ليبيا الآن أهدافا معادية، حيث تتدخل تركيا في المعارك بشكل مباشر وتستخدم طائراتها لاستهداف قوات الجيش الليبي.

وتابع المسماري “أن القائد العام أمر بإيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى التركية والعكس”، وأن المجال الجوي الليبي مغلق أمام الطيران التركي وشركات الطيران التركية.

وأشار المسماري إلى أن هذه الإرجاءات تأتي بشكل أساسي نتيجة الدعم التركي المباشر للإرهاب في ليبيا.

وقال إن تركيا وقطر منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة تتدخل بشكل سافر في المعركة بطيرانها المقاتل والاستطلاع وجنودها ومرتزقتها.

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن السلطات في بلاده قررت إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية، وغلق المجال الجوي أمام الطائرات التركية.

ونوه المسماري بأن قوات الجيش الوطني ستواجه أيضا التدخل القطري في البلاد مثلما فعلت مع تركيا.

اخر التطورات

وقال المسماري إن المليشيات التي تقاتل في غريان نفذت عمليات إعدام جماعية بأوامر من رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق فايز السراج.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي فقد 43 شهيدا في غريان بعد الهجوم الأخير الذي شنته المليشيات على المدينة.

وأضاف المسماري، إن قوات الجيش تصدت لمحاولة فاشلة لاقتحام منطقة السبيعة من قبل المليشيات الإرهابية.

وأضاف، أن المليشيات الإرهابية فشلت في استهداف مطار طرابلس الدولي ولم يسفر ذلك عن خسائر من جانب قوات الجيش.