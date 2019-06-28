وزير الصحة: تطوير مستشفى طرابلس المركزي «يساهم في رفع جودة خدمات القطاع الصحي»

قال وزير الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور أحميد بن عمر، إن إجراءات الصيانة والتطوير بمستشفى طرابلس المركزي وافتتاح الأقسام المهمة بإمكانيات عالية الجودة، «خطوة مهمة ترفع من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن»، لافتا إلى زيادة القُدرة الاستيعابية لأقسام أكبر المستشفيات بالعاصمة وفق معايير عالية وخدمة جيدة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمستشفى طرابلس المركزي للاطلاع على سير أعمال الأقسام وأوضاع المرضى والحالات التي يستقبلها المستشفى، والخدمات المقدمة من قبل الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

ووفق بيان للوزارة اليوم، أوضح مدير عام مستشفى طرابلس المركزي الدكتور البهلول بن رمضان، أن القدرة الاستيعابية للمستشفى زادت بمعدلات كبيرة عقب التطوير والصيانة، ليرتفع معدل الدخول لأقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفى إلى 44476 حالة خلال 5 أشهر.

وأكد البهلول أن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى في تحسن كبير، وأن الصيانة شملت أقسام إسعاف الحوادث والباطنة بكامل الوحدات التابعة لها إلى جانب وحدات القسطرة والأورام والأقسام المهمة بالمستشفى.

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