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الخارجية الإيطالية: حفتر محاور أساسي لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، المشير خليفة حفتر، بأنه لا يزال أحد أبرز الأطراف في ليبيا، معتبرا أن القائد العام للجيش الوطني محاور أساسي، في المباحاثات الجارية لإنهاء الازمة في ليبيا.

وجدّد ميلانيزي، في تصريحه تمسّك الحكومة الإيطالية بالحوار الشامل في ليبيا بين جميع الأطراف، وأن الأحداث الميدانية التي تشهدها ليبيا، منذ فترة، كفيلة بجعل الأطراف الليبية تلتزم من جديد بأهمية الحوار والمباحاثات بين الأطراف الفاعلة على الأرض.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية، أن الدول الإقليمية تعمل على التحرّك نحو الطرق السلمية في ليبيا، ولديها رغبة في الحلول البعيدة عن لغة السلاح على الأرض.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • شين دخل ايطاليا بالحوار فى ليبيا المشير لا يتحاور مع احد منكم هو يدعم حوار بين كل الليبيين المؤمنين بالدولة الوطنية ولا مكان فيها لجماعات ارهابية لا ولاء ولا انتماء لها للاوطان فى اى مكان فراية التنظيم الارهابى اهم من العلم الليبى

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    • تتكلم ب جد والا تتمنيك….ماصح طاقتك…قال المشير..تااما مشير وهما قريب يخشو عليه في الرجمه..بالك عابي علي الشلتت اللي في الطريق… توالله وكان طلعوا من الجفره في هاليومين معاد لاقي من يوقفك الا السلوم ياتيس انتا والشيباني المجلوط متاعك

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  • حتي الطليان بدو يجرو بالهشيباني المخرفن…زيدوه علي زومته راهو متاع هزايب….الكلام ليه معني ثاني…والعاقل يفهم..

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