الخارجية الإيطالية: حفتر محاور أساسي لحل الأزمة الليبية

وصف وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، المشير خليفة حفتر، بأنه لا يزال أحد أبرز الأطراف في ليبيا، معتبرا أن القائد العام للجيش الوطني محاور أساسي، في المباحاثات الجارية لإنهاء الازمة في ليبيا.

وجدّد ميلانيزي، في تصريحه تمسّك الحكومة الإيطالية بالحوار الشامل في ليبيا بين جميع الأطراف، وأن الأحداث الميدانية التي تشهدها ليبيا، منذ فترة، كفيلة بجعل الأطراف الليبية تلتزم من جديد بأهمية الحوار والمباحاثات بين الأطراف الفاعلة على الأرض.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية، أن الدول الإقليمية تعمل على التحرّك نحو الطرق السلمية في ليبيا، ولديها رغبة في الحلول البعيدة عن لغة السلاح على الأرض.

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