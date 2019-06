المسماري: إيقاف حركة الطائرات التركية في مطارات البلاد لهذا السبب

المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اللزاء أحمد المسماري ، أن “عملية اقتحام غريان من قبل قوات الوفاق تمت بدعم تركي من خلال قصف طائراتها لمواقع الجيش وهذا يعتبر اعتداء على ليبيا”.

وأكمل المسماري، أن ” القيادة العامة أصدرت أوامر باستهداف السفن التركية التي تدخل المياه الإقليمية وبمنع حركة جولان الطائرات التركية في مطارات البلاد”.

وأضاف المسماري، أن ” قرار إيقاف الرحلات جاء ردا على تدخل تركيا و أردوغان في الشأن الليبي”.

وأوضح المسماري، أن ” الجيش فقد 43 عنصرا من قوات الجيش في غريان”، محذرا أهالي غريان من الاقتراب من المواقع العسكرية حرصا على سلامتهم وحماية للمدنيين.

