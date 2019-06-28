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المسماري: إيقاف حركة الطائرات التركية في مطارات البلاد لهذا السبب

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اللزاء أحمد المسماري ، أن “عملية اقتحام غريان من قبل قوات الوفاق تمت بدعم تركي من خلال قصف طائراتها لمواقع الجيش وهذا يعتبر اعتداء على ليبيا”.

وأكمل المسماري، أن ” القيادة العامة أصدرت  أوامر باستهداف السفن التركية التي تدخل المياه الإقليمية وبمنع حركة جولان الطائرات التركية في مطارات البلاد”.

وأضاف المسماري، أن ” قرار إيقاف الرحلات جاء ردا على تدخل تركيا و أردوغان في الشأن الليبي”.

وأوضح المسماري، أن ” الجيش فقد 43 عنصرا من قوات  الجيش  في غريان”، محذرا أهالي غريان من الاقتراب من المواقع العسكرية حرصا على سلامتهم وحماية للمدنيين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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