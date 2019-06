القيادة العامة للجيش تصدر قرارات تصعيدية ضد تركيا

المتوسط:

أكدت القيادة العامة للجيش، أن “الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم ، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية “.

وأوضحت القيادة العامة للجيش، في بيان لها، أنها أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية”.

وأكملت، أن ” الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي ( ( تؤول للدولة التركية ) تعتبر أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة رداً على هذا العدوان ، ويتم ايقاف جميع الرحلات من والى ) ) تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية “.

