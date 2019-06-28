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القيادة العامة للجيش تصدر قرارات تصعيدية ضد تركيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت القيادة العامة للجيش، أن  “الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم ، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية “.

وأوضحت القيادة العامة للجيش، في بيان لها، أنها  أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية”.

وأكملت، أن ” الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي ( ( تؤول للدولة التركية ) تعتبر أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة رداً على هذا العدوان ، ويتم ايقاف جميع الرحلات من والى ) ) تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية “.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • .هذه القرارات سيكون لها تداعيات خطيرة على حزب العدالة والتنمية الحاكم والصراع بين تيار اردوجان الارهابى والتيار المعتدل ويضم عبدالله جول رئيس تركيا السابق والذى ارسل برقية تهنئة بالفوز فى الانتخابات الرئاسية اول مرة للسيسى عندما كان رئيسا لتركيا واردوجان كان وقتها رئيس وزراء واحسان اوغلو رئيس الوزراء السابق الذى رفض ان يكون دمية فى يد اردوجان مثل بنعلى يلدرم مرشحه اردوجان الراسب فى اسطنبول وهو زيل لاردوجان يهزه كما يشاء

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