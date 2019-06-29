وفاة قيادي في كتيبة ثوار طرابلس متأثرا باصابته

قالت مصادر محلية أن القيادي في كتيبة ثوار طرابلس “محمد المشاي” و الملقب ( بالشعر ) قد توفي الجمعة متأثرا باصابته التي مني بها قبل حوالي شهر ونص تقريباً بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.