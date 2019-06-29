وفاة قيادي في كتيبة ثوار طرابلس متأثرا باصابته

قالت مصادر محلية أن القيادي في كتيبة ثوار طرابلس “محمد المشاي” و الملقب ( بالشعر ) قد توفي الجمعة متأثرا باصابته التي مني بها قبل حوالي شهر ونص تقريباً بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
مصادرنا | شركات الخطوط الجوية العاملة في مطار بنينا تلقت إخطار بوقف الرحلات من …
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
القيادة العامة للجيش تصدر قرارات تصعيدية ضد تركيا
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
المسماري: إيقاف حركة الطائرات التركية في مطارات البلاد لهذا السبب
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
الخارجية الإيطالية: حفتر محاور أساسي لحل الأزمة الليبية
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك