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وفاة قيادي في كتيبة ثوار طرابلس متأثرا باصابته

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت مصادر محلية أن القيادي في كتيبة ثوار طرابلس “محمد المشاي” و الملقب ( بالشعر ) قد توفي الجمعة متأثرا باصابته التي مني بها قبل حوالي شهر ونص تقريباً بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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