المؤقتة : المليشيات ستدفع ثمن جريمتها البشعة في مستشفى غريان باهظاً

ليبيا – أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة البيان رقم 9 لسنة 2019 نددت فيه بأشد عبارات الشجب والاستنكار بالعمل الإجرامي الغادر الذي قالت أن عدداً من جرحى القوَّات المسلحة تعرضوا له في مستشفى غريان من قبل جماعات إرهابية مدفوعة بحقد دفين على أبناء هذا الوطن وجنوده وحماته .

وفي بيان أصدرته بوقت متأخر من مساء الجمعة ، قالت الحكومة أن عدداً من ” الشهداء ” إرتقوا إلى الله إثر هذا الفعل البشع الشيطاني الجبان مؤكدة بأنه جريمة نكراء ترفضه كل الأعراف والمعاهدات الإنسانية، وتنكره جميع المواثيق الحربية التي تجرم قتل الجرحى والأسرى .

وأضاف البيان : ” إن هذا التصرف الأرعن، والجرم الفادح إلا دليل ناطق على داعشية هذه الجماعات الإرهابية المارقة، وإن تخفت وراء مسميات براقة، وتقنعت بحجج واهية تزيدها افتضاحاً أمام العالم أجمع. وإِنَّ من أعانهم على هذه الجرائم الفظيعة، بخيانة أو تهاون أو مساعدة أي كان نوعها، هم شركاء في الجريمة، وسيدفع هؤلاء الخونة والمجرمون المعتدون ثمن غدرهم غالياً “.

وتابعت المؤقتة بيانها : ” ليعلموا أن هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة لن تثني عزمنا شعبًا وحكومة وجيشًا عنِ المضي قدمًا لتطهير كل شبر من ليبيا يدنسه هؤلاء الخونة الأوغاد ومن هم على شاكلتهم ” .

وإعتبرت الحكومة جريمة تصفية أرواح أبناء الجيش الليبي بغيًا وحقد وتشفِّيًا، كردة فعل دنيئة على هزائمهم المتتالية على كل الجبهات، وفي كل المجابهات وبأنها تصرفات تشهد العالم أجمع على فظاعة تصرفات هذه الجماعات المارقة التي تدعمها ما أسمتها ” حكومة اللاوفاق غير الشرعية “التي قالت بأنها جرت على الوطن الكوارث والمصائب، وعلى الشعب الليبي كل صنوف القتل والتدمير والإذلال والامتهان .

وتابعت : ” أن هذه الحكومة التي كانت صنيعة مؤامرة الصَخيرات الكارثية، تعمل وفق أجندات خسيسة ترعاها دول خارجية بعينها تهدف إلى تمزيق ليبيا، وضرب أمنها، ونهب مقدَّراتها ” .

كما أدانت المؤقتة ” الصمت المريب من قبل بعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها غسان سلامة حيال هذه الجريمة النكراء معتبرة ذلك مولاة واضحة منه للمجرمين، وتستراً على جرائمهم، وتكتمًا على فضائعهم ” وذلك وفقاً لنص البيان .

وفي ختام بيانها دعت الحكومة الليبية المؤقتة المواطنين كافة في كل بقاع الوطن إلى التوحد في محاربة هذه الفئات الضالة المتغولة، الممعنة في إذلال الشعب الليبي ونهب خيراته، وتدمير مقدراته، وإلى العمل الجاد للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية وذلك أيضاً بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات

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