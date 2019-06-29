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الجيش الوطني يُصدِر أمرا بضرب “التدخل التركي” في ليبيا      

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني، تعليماتها للقوات الجوية، باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، بالتنسيق مع القوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية وتعتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات، لسلاح الجوي الليبي.

وأوضحت القيادة، أن الأراضي الليبية تتعرض للغزو التركي مند ليلة أمس، نتج عنه أعمالا تخريبية داخل ليبيا، وعليه أصدرت تعليماتها بالخصوص، باستهداف أي قوارب تدخل المياه الإقليمية الليبية.

وأشارت القيادة العامة في بيان لها، أنها ستعمل على إيقاف الرحلات التركية والقبض على أي تركي داخل ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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