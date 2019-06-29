بالصور والفيديو … الجيش يقصف مواقع تابعة لقوات “الوفاق” في غريان

المتوسط:

أفادت قناة العربية الإخبارية، أن ” مقاتلات الجيش تقصف جوا مواقع لقوات حكومة الوفاق في غريان”.

وكانت القيادة العامة للجيش قد اتهمت تركيا بالمشاركة في معركة غريان لمساندة القوات الموالية لحكومة الوفاق من خلال غطاء جوي.

وفيما يلي فيديو | جانب آخر من الضربات الجوية العنيفة التي إستهدفت هذه الليلة مواقع لمسلحي حكومة الوفاق بمناطق مختلفة من مدينة #غريان.

فيديو | جانب آخر من الضربات الجوية العنيفة التي إستهدفت هذه الليلة مواقع لمسلحي حكومة الوفاق بمناطق مختلفة من مدينة #غريان تزامناً مع إعلان المشير خليفة حفتر بدأ الرد على ماحدث في المدينة نهاية الأسبوع الماضي . #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Friday, June 28, 2019

فيديو | لقطات أخرى من الضربات الجوية العنيفة التي إستهدفت هذه الليلة مواقع لمسلحي حكومة الوفاق بمناطق مختلفة من مدينة #غريان تزامناً مع إعلان المشير خليفة حفتر في بيان أصدره فجر السبت بدأ الرد على ماحدث في المدينة نهاية الأسبوع الماضي .

فيديو | لقطات أخرى من الضربات الجوية العنيفة التي إستهدفت هذه الليلة مواقع لمسلحي حكومة الوفاق بمناطق مختلفة من مدينة #غريان تزامناً مع إعلان المشير خليفة حفتر في بيان أصدره فجر السبت بدأ الرد على ماحدث في المدينة نهاية الأسبوع الماضي . #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Friday, June 28, 2019

فيديو | جانب من الضربات الجوية العنيفة التي إستهدفت قبل قليل مواقع لمسلحي الوفاق بمناطق مختلفة من مدينة #غريان . #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Friday, June 28, 2019

صور | سلسلة ضربات جوية عنيفة تستهدف قبل قليل مواقع لمسلحي حكومة الوفاق في منطقة المغاربة شرقي مدينة #غريان.





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