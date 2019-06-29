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حفتر : الرد القاسي على ماحدث في غريان بدأ منذ الليلة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة برسالة طمأنة إلى اهالي مدينة غريان وضواحيها اللذين قال بأنهم وقفوا إلى جانب القوات المسلحة وهتفوا لها بمحض إرادتهم وهي تقطع المسافات الطويلة في مهامها ضد الجماعات الإرهابية داخل بلادنا .

وقال حفتر في بيان أصدره فجر اليوم السبت وتلقت المرصد نسخة منه  بأن الرد سوف يكون قاس من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيته ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان .

وأضاف قائلاً مذكراً ببيت شعر  : ” وكما قال الشاعر وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم  ” وتابع : ” وان هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب والملاحقة القانونية ، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم ”  .

وأكد حفتر بأنه يشد على ايدي القوات المسلحة المرابطة في جبهات القتال المقارعة الإرهاب وتوجه لهم بالقول : ” لا توثر عليكم أعمال الخونة المندسين في زهق أرواح الأبرياء في مدينة غريان وضواحيها ، وإن النصر قريب بعون الله ، لأن قتالكم للإرهاب من أجل الشعب حتى تكون بلادكم ذات سيادة برية وبحرية وجوية ضد أي عدوان غاشم “.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • القصاص العادل واجب من الخوان المفلسين الذى غدروا بالجيش الوطنى فى غريان بمساعدة اردوجان ليعرفوا ان المتغطى باردوجان عربان حتى فى غريان وليس لاخوان يهود بنى قريظة مكان فلا عهد لهم ولا امان فقد خانو زمان المسلمين فى غزوة الاحزاب وكان القصاص العادل منهم من المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليهم وسلم رادعا ليس لانهم يهود بل لانهم خانوا العهد والمواثيق وغدروا بالمسلمين فكان قتلهم واجبا واليوم سيدفع خوان غريان الثمن غاليا

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  • .اليوم سيروا الخوان المفلسين بأس الجيش الوطنى قدرته الحقيقية لم يعد من الان امن ولا امان للخوان حتى فى اوكارهم فهم خلايا سرطانية خبيثة يجب استئصالها للحفاظ على حياة الشرفاء من الشعب الليبى واذا كان الخونة والعملاء بقيادة المجرم باشاغا تسللوا الى غريان فى جنح الظلام يحتمون فى سيارات الاسعاف وعادوا معها الى طرابلس لانهم يعرفون ان اى كلب منهم لا يستطيع ان يمكث هناك طويلا والا سيعود جثة هامدة داخل سيارة الاسعاف وليس مرافقا لها والاغبياء هللوا لما حصدوه بالغدر والخيانة ونسوا ان الثمن سيكون غاليا جدا وكما حدث فى الهلال النفطى حيث تم دحرهم بعد ساعات قليلة من دخولهم وتصويرهم داخل الموانئ النفطية فالعبرة ليست بدخول المكان ولكن بالحفاظ عليه دون خسائر فادحة

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