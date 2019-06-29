حفتر : الرد القاسي على ماحدث في غريان بدأ منذ الليلة

ليبيا – توجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة برسالة طمأنة إلى اهالي مدينة غريان وضواحيها اللذين قال بأنهم وقفوا إلى جانب القوات المسلحة وهتفوا لها بمحض إرادتهم وهي تقطع المسافات الطويلة في مهامها ضد الجماعات الإرهابية داخل بلادنا .

وقال حفتر في بيان أصدره فجر اليوم السبت وتلقت المرصد نسخة منه بأن الرد سوف يكون قاس من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيته ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان .

وأضاف قائلاً مذكراً ببيت شعر : ” وكما قال الشاعر وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم ” وتابع : ” وان هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب والملاحقة القانونية ، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم ” .

وأكد حفتر بأنه يشد على ايدي القوات المسلحة المرابطة في جبهات القتال المقارعة الإرهاب وتوجه لهم بالقول : ” لا توثر عليكم أعمال الخونة المندسين في زهق أرواح الأبرياء في مدينة غريان وضواحيها ، وإن النصر قريب بعون الله ، لأن قتالكم للإرهاب من أجل الشعب حتى تكون بلادكم ذات سيادة برية وبحرية وجوية ضد أي عدوان غاشم “.

المرصد – متابعات

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