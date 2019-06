المتوسط:

طالب القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر المواطنين في غريان وضواحيها بالاطمئنان.

وقال حفتر،في رسالة له لأهالي غريان، إنهم” وقفوا إلى جانب القوات المسلحة وهتفوا لها بمحض إرادتهم وهي تقطع المسافات الطويلة في مهامها ضد الجماعات الإرهابية داخل بلادنا “.

وأكد حفتر، أن ” الرد سوف يكون قاس من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيته ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان” .

وأضاف حفتر، “كما قال الشاعر وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم “.

وأوضح حفتر، أن “هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب والملاحقة القانونية ، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم”.

وأكد حفتر بأنه يشد على ايدي القوات المسلحة المرابطة في جبهات القتال المقارعة الإرهاب.

وقال حفتر لجنوده، ” لا توثر عليكم أعمال الخونة المندسين في زهق أرواح الأبرياء في مدينة غريان وضواحيها ، وإن النصر قريب بعون الله ، لأن قتالكم للإرهاب من أجل الشعب حتى تكون بلادكم ذات سيادة برية وبحرية وجوية ضد أي عدوان غاشم”.

The post في رسالة له لأهالي غريان … حفتر: أطمئنوا الرد سيكون قاسِ من هذه الليلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية