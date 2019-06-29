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في رسالة له لأهالي غريان … حفتر: أطمئنوا الرد سيكون قاسِ من هذه الليلة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

طالب القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر  المواطنين في غريان وضواحيها بالاطمئنان.

وقال حفتر،في رسالة له لأهالي غريان، إنهم” وقفوا إلى جانب القوات المسلحة وهتفوا لها بمحض إرادتهم وهي تقطع المسافات الطويلة في مهامها ضد الجماعات الإرهابية داخل بلادنا “.

وأكد حفتر، أن ” الرد سوف يكون قاس من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيته ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان” .

وأضاف حفتر،  “كما قال الشاعر وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم “.

وأوضح حفتر، أن “هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب والملاحقة القانونية ، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم”.

وأكد حفتر بأنه يشد على ايدي القوات المسلحة المرابطة في جبهات القتال المقارعة الإرهاب.

وقال حفتر لجنوده، ” لا توثر عليكم أعمال الخونة المندسين في زهق أرواح الأبرياء في مدينة غريان وضواحيها ، وإن النصر قريب بعون الله ، لأن قتالكم للإرهاب من أجل الشعب حتى تكون بلادكم ذات سيادة برية وبحرية وجوية ضد أي عدوان غاشم”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • اتقوا شر الحليم اذا غضب .القصاص العادل واجب من الخوان المفلسين الذى غدروا بالجيش الوطنى فى غريان بمساعدة اردوجان ليعرفوا ان المتغطى باردوجان عربان حتى فى غريان وليس لاخوان يهود بنى قريظة مكان فلا عهد لهم ولا امان فقد خانو زمان المسلمين فى غزوة الاحزاب وكان القصاص العادل منهم من المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليهم وسلم رادعا ليس لانهم يهود بل لانهم خانوا العهد والمواثيق وغدروا بالمسلمين فكان قتلهم واجبا واليوم سيدفع خوان غريان الثمن غاليا

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    • كذاب. أهل غريان يتطلعون للدوله الديمقراطية المدنيه ذات جيش موحد وشرطه ولا يتطلعون لحكم الفرد والنظام الشمولي. الليبيين أذكى شعوب العالم وأكثرهم ثقافة نعم عددهم قليل لكن ما يفوتاش عليهم هذا عجوز الرجمه

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      • ما عندكم الا الطعن في النيات وترك الواقع ، واقعنا أليم جدا ، كنا نقول ما في أسوأ من القذافي فجاءت ثورة فبراير وفرحنا بها وإذا بها نكبة وسلسلة من الموت بأبشع صوره والادلال والمهانة والجوع والخيانة ، المليشيات وحكومة الوفاق متآمرين مع الاتراك والقطريين ضد ليبيا ، والواقع خير شاهد حيث اخرجوا مليارين ونصف للحفاظ على مناصبهم مع المليارات الاخرى التي ينفقونها لهم ويبقى الليبيون في معاناة ولا يهتمون بهم ، تغضون الطرف عن كل هذا الفساد وتطعنون في نوايا حفتر وتحاربون الجيش وتدعون الذكاء واليقظة وانتم كاذبون عبارة عن مليشيات مستفيدة من الفوضى

      • نعم اليبيون يتطلعون لكن ليس خوان كاهل غريان احفاد الشارف وكعبار
        وهذه ثقافتكم في الخيانة والغدر فهل منظر ازنادقة الي يطلعوا في لساناتهم امس في غريان واشكالهم زي بقايا الهكسوس ثقافة الا في ثقافة احفاد الشارف وكعبار ولقطاء الاتراك