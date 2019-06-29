بلدية سبها تشهد المرحلة الأولى لخطة تأمين المدينة

انطلقت المرحلة الأولى لخطة تأمين مدينة سبها، والمجاهرة بالأمن، بإشراف مديرية أمن المدينة وبمساندة الكتيبة 116 التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.

وتفقّد عميد بلدية سبها، رافع الخيالي، عملية انطلاق المرحلة الأولى لتأمين المدينة، لمتابعة سير العملية، ولضمان نجاحها، وإعادة الاستقرار في المدينة.

وأوضح الخيالي، أن المرحلة الأولى للخطة، سيُشارك فيها جهاز البحث الجنائي بالمدينة، إضافة للأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار أن الأجهزة الأمنية ستكون متواجدة في كل مناطق البلدية، لحماية المواطن في المدينة، مؤكدا أن تأمين المدينة، هي مهمّة مشتركة بين رجال الأمن والمواطن، عبر الدعم والمساندة في إنجاح الخطة الأمنية.

ودعا عميد البلدية، في كلمة لهُ نشرتها الصفحة الرسمية للبلدية، أصحاب السيارات المعتمة، بإزالة التعتيم عن زجاج سياراتهم، والمساهمة في بسط الأمن داخل المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية