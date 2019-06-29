بلدية سرت تبحث ملف الصيد البحري

عقد عميد عميد بلدية سرت مختار المعداني، اجتماعا مع مدير مكتب شؤون الفروع والمحلات بالبلدية ورئيس لجنة متابعة مرفئ الصيد البحرى عبدالله العبدلى، ومدير مكتب الهئية العامة للثروة البحرية بالمدينة ابراهيم منصور، بحضور نقيب الصيادين بسرت محمد الشكربي.

وأوضح مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية، أن بحث ملف احتياجات الصيادين بسرت وإمكانية وضع آلية من الاستفادة من الدعم الدولى، إضافة إلى متابعة ما أنجزته اللجنة المكلفة بمرفأ الصيد البحري بسرت.

ونوّه المعداني خلال الاجتماع، إلى الاستفادة من إدارة المشروعات بالبلدية ومن المكاتب الهندسية ذات الاختصاص.

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