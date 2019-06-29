غسان سلامة: السيطرة على غريان تطور ملحوظ لصالح طرابلس

رأى مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، غسان سلامة، أن السيطرة على مدينة غريان (شمال ليبيا) يعدّ تطوراً ملحوظاً لصالح القوات الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، وذلك “بعد أحد عشر أسبوعًا من الجمود” في النزاع.

وفي مؤتمر صحافي سبقه اجتماع بوزارة الخارجية على مستوى المديرين السياسيين لمجموعة (P3+3) التي تضم إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الإمارات ومصر، أضاف المبعوث الأممي “سنرى ماذا ستكون الخطوة التالية لسلطات طرابلس”، وعلى أي حال “إنه مستجد يجدر الاعتراف به”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي، في السياق ذاته، “لا شك بأن هذه حقيقة يجب أخذها في الاعتبار في هذه الحرب المعقدة التي تم خوضها بمرارة”.

ووفقًا لوزير الخارجية، فـ”من المهم أن يتأمل المعنيون بالأمر ويستمدون منه العِبَر”. واختتم بالقول “نتمنى أن هذا التطور الميداني يمكن تفسيره على أنه ضرورة لوقف القتال بدلاً من زيادة العداء”.

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