البعثة الأممية تدعو إلى وقف التحريض البغيض بين الليبيين

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها من استمرار خطاب التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجريم وتخوين أخوة ليبيين.

قالت البعثة في بيان، الجمعة، إن هذا الخطاب “البغيض” يخدم المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون السلام، مؤكدة أنه لا يمكن التسامح مع التحريض على العنف لأنه قد يتسبب في الأذى لليبيين.

وشددت البعثة في بيانها على أن حماية حرية التعبير من قبل جميع الليبيين أمر ضروري ويجب دعمها في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدة أنها ستواصل ومراقبو حقوق الإنسان متابعة هذه المسألة عن كثب.

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