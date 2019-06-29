حفتر يأمر قواته بضرب "كافة الأهداف الاستراتيجية" التركية في ليبيا

حث المشير خليفة حفتر مساء الجمعة قواته بضرب المصالح التركية في ليبيا وذلك ردا على “غزو تركي” حسب قول المتحدث باسم قوات شرق ليبيا اللواء أحمد المسماري. واتهم المسماري أنقرة بدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في استعادة السيطرة على مدينة غريان التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسية للمشير في معاركه جنوب طرابلس.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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