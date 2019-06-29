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حفتر : الرد القاسي على ما حدث في غريان بدأ منذ الليلة

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

توجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة برسالة طمأنة إلى أهالي مدينة غريان وضواحيها اللذين قال بأنهم وقفوا إلى جانب القوات المسلحة وهتفوا لها بمحض إرادتهم وهي تقطع المسافات الطويلة في مهامها ضد الجماعات الإرهابية داخل بلادنا .

وقال حفتر في بيان أصدره فجر اليوم السبت من مكتبه في الرجمة ، بأن الرد سوف يكون قاس من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان .

وجاء البيان متزامناً مع ما بدت بأنها حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع مختلفة في مدينة غريان يتمركز بها مسلحي حكومة الوفاق .

وأضاف قائلاً مذكراً ببيت شعر  : ” وكما قال الشاعر وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم  ” وتابع : ” وإن هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب والملاحقة القانونية ، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم ”  .

وأكد حفتر بأنه يشد على أيدي القوات المسلحة المرابطة في جبهات القتال المقارعة الإرهاب وتوجه لهم بالقول : ” لا توثر عليكم أعمال الخونة المندسين في زهق أرواح الأبرياء في مدينة غريان وضواحيها ، وإن النصر قريب بعون الله ، لأن قتالكم للإرهاب من أجل الشعب حتى تكون بلادكم ذات سيادة برية وبحرية وجوية ضد أي عدوان غاشم “.

 

 

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • .اليوم سيروا الخوان المفلسين بأس الجيش الوطنى قدرته الحقيقية لم يعد من الان امن ولا امان للخوان حتى فى اوكارهم فهم خلايا سرطانية خبيثة يجب استئصالها للحفاظ على حياة الشرفاء من الشعب الليبى واذا كان الخونة والعملاء بقيادة المجرم باشاغا تسللوا الى غريان فى جنح الظلام يحتمون فى سيارات الاسعاف وعادوا معها الى طرابلس لانهم يعرفون ان اى كلب منهم لا يستطيع ان يمكث هناك طويلا والا سيعود جثة هامدة داخل سيارة الاسعاف وليس مرافقا لها والاغبياء هللوا لما حصدوه بالغدر والخيانة ونسوا ان الثمن سيكون غاليا جدا وكما حدث فى الهلال النفطى حيث تم دحرهم بعد ساعات قليلة من دخولهم وتصويرهم داخل الموانئ النفطية فالعبرة ليست بدخول المكان ولكن بالحفاظ عليه دون خسائر فادحة

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