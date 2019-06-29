حفتر : الرد القاسي على ما حدث في غريان بدأ منذ الليلة

توجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة برسالة طمأنة إلى أهالي مدينة غريان وضواحيها اللذين قال بأنهم وقفوا إلى جانب القوات المسلحة وهتفوا لها بمحض إرادتهم وهي تقطع المسافات الطويلة في مهامها ضد الجماعات الإرهابية داخل بلادنا .

وقال حفتر في بيان أصدره فجر اليوم السبت من مكتبه في الرجمة ، بأن الرد سوف يكون قاس من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان .

وجاء البيان متزامناً مع ما بدت بأنها حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع مختلفة في مدينة غريان يتمركز بها مسلحي حكومة الوفاق .

وأضاف قائلاً مذكراً ببيت شعر : ” وكما قال الشاعر وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم ” وتابع : ” وإن هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب والملاحقة القانونية ، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم ” .

وأكد حفتر بأنه يشد على أيدي القوات المسلحة المرابطة في جبهات القتال المقارعة الإرهاب وتوجه لهم بالقول : ” لا توثر عليكم أعمال الخونة المندسين في زهق أرواح الأبرياء في مدينة غريان وضواحيها ، وإن النصر قريب بعون الله ، لأن قتالكم للإرهاب من أجل الشعب حتى تكون بلادكم ذات سيادة برية وبحرية وجوية ضد أي عدوان غاشم “.

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