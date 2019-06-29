المعارضة التشادية تتقدم بالتهنئة لحكومة الوفاق ولـ”ثوار ليبيا” على سيطرتهم على غريان

تقدمت الهيئة التشادية للثورة الشعبية “Ctrp” المقربة من “ مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية “، إحدى فصائل المعارضة التشادية المسلحة النشطة فى جنوب ليبيا، بالتهنئة لحكومة الوفاق ومن ـ”ثوار ليبيا الأبطال” على تحرير مدينة غريان.

وقالت الهيئة التشادية في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك طالعته يوم الجمعة، نبارك لثوار ليبيا الأبطال تحرير مدينة غريان من مرتزقة الخائن حفتر، ونهنئ الدولة الليبية الشرعية بانتصار قوات الشرعية البطلة على المرتزقة حسب البيان.

وأضافت “ونسأل الله أن يجمع الشعب الليبي على كلمة الحق وما فيه مصلحة وطنهم وأن يتحرر المغرر بهم من شباب ليبيا من فتاوي الضلال والفجور المدخلي.

وتابع البيان “كان العالم يفرض على حكومة الوفاق في طرابلس حظر بيع السلاح وتمد دول عربية المتمرد خليفة حفتر بالسلاح المتوسط والثقيل حتى كاد حفتر يحتل طرابلس، فكسر أردوغان الحظر وأمد الثوار بالأسلحة فتكسرت أعواد حفتر فرادى وضاعت ملايين الدعم وانتصر الشعب الثائر المخلص لوطنه وهزم المرتزقة غصب.

يذكر أن المعارضة التشادية عقدت تحالفات مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعات تهريب البشر في الجنوب الليبي، وشاركت في الهجوم على الحقول والموانئ النفطية.

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