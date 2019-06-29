تجهيز مستشفى «قصر خيار القروي» بأجهزة ومعدات طبية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن تجهيز مستشفى «قصر خيار القروي» باحتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية، وجرى التأكد من مطابقة التوريدات عن طريق لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية التابع لإدارة الصيدلة.

ووفق بيان للوزارة، استلمت مخازن المستشفى جهاز تصوير مقطعي CT SCAN وجهاز تخطيط قلب وجهاز أشعة رقمي وأجهزة تخدير وأجهزة مراقبة المريض وجهاز الموجات فوق الصوتية، إلى جانب أجهزة تنفس صناعي ومنظار جراحي وأجهزة تعقيم وأسرة عناية وأسرة أطفال وأسرّة إلكترونية وعربات أدوية وحاملات أنابيب وأجهزة قياس الضغط وطاولات عمليات وأجهزة شفط.

وقالت الوزارة إن هذه التجهيزات تأتي استمرارًا في دعم القطاع الصحي العام، من خلال إمداد المستشفيات التخصصية والعامة والتعليمية والقروية باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية وتنفيذ أعمال صيانة داخلها بعد أن توقفت لسنوات.

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