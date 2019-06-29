الاعلام الحربي ينشر أسماء قوات الجيش الذين تم تصفيتهم من قبل قوات الوفاق

نشرت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أسماء من تم تصفيتهم من قبل قوات الوفاق والقوات المساندة لها بعد اقتحام مدينة غريان وانسحاب القوات المسلحة طوعياً تجنبياً للقتال بالمدينة، بالاضافة إلى عناصر شرطة وبحث جنائي كانت مهمتهم تأمين المدينة أمنياً.

وقالت الشعبة في ادراج على صفحتها بموقع فيسبوك أن التاريخ ما زال يسجل وسيسجل ان القوات المسلحة دخلت إلى منطقة دون إطلاق رصاصة واحدة بضمأن مشائخ وقيادات تلك المنطقة ولكن

تم نقض العهد و الغدر بالقوات.

وفيما يلي أسماء القتلى وهم بحسب الشعبة كالتالي:

1- عقيلة أحمد المسماري

2- صابر علي البرعصي

3- محمد علي التاورغي

4- خليفة علي الفيتوري

5- صادق المهدي العبدلي

6- الشريف عبدالسلام محمد

7- التهامي على التاورغي

8- علي مفتاح التاورغي

9- سعد ابراهيم سعد

10-عقيلة مخزوم العقوري

11- ناصر شعبان العقوري

12- فرج مفتاح صابر

13- عبدالفتاح سالم عريبي

14-اسماعيل سعد ابو هلال

15- البدوي عمران البرعصي

16- محمد سليم التاورغي

17-مفتاح عمر عبدالمجيد

18-سعيد رمضان بن طاهر

19- عثمان ابراهيم المقصبي

20-صلاح عبدالرحمن العبدلي

21-رجب مفتاح عقيله

22-حسن يوسف الهادي

23-عطية سليمان بن عطية

24-فتحي علي عبدالرحيم

25-محمد علي ناجي

26-المهدي عمران البرغثي

27- سليمان محمد الطاهر

28-صالح سالم الوليد

وقالت شعبة الاعلام الحربي أن 36 جثماناً آخر لم يتم التعرف عليهم نظراً لتشوه شبه كامل.