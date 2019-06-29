جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم السبت، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية الكفرة 08:30

الليبية عمان 10:00

البراق طرابلس 10:10

الافريقية طرابلس 10:30

الافريقية الاسكندرية 14:20

الليبية الاسكندرية 18:00

الراحلة طرابلس ملغية

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:10

الافريقية طرابلس 09:30

الافريقية الكفرة 13:00

الليبية عمان 16:30

الراحلة طرابلس ملغية

البراق طرابلس 19:40

الافريقية الاسكندرية 20:30

الليبية الاسكندرية 22:30

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